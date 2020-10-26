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- The Sun: Paul Pogba, Macron yüzünden milli takımı bıraktı
The Sun: Paul Pogba, Macron yüzünden milli takımı bıraktı
İngiliz basını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı demeçlerinden rahatsız olan Paul Pogba'nın, milli takımı bıraktığını yazdı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 11:03
- Güncelleme : 26.10.2020 - 12:20
İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisinin, Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürler çizmesi büyük tepki toplamıştı.
Müslüman ülkelerden gelen tepkilere rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dergiye destek vermesi ve çirkin karikatürleri devlet binalarına koyması, bardağı taşıran son damla olmuştu.
THE SUN: POGBA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
Macron'un İslam karşıtı tavırlarından rahatsız olan Fransa Milli Takımı'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba, önemli bir karara imza attı.
İngiliz The Sun gazetesi, 27 yaşındaki futbolcunun, Macron'un Müslümanları aşağılaması nedeniyle milli takımı bıraktığını yazdı.