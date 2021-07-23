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    Tokyo Olimpiyatları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finalde

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı.
    • AA
    • 23.07.2021 - 06:41
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    Tokyo Olimpiyatları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finalde

    Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.

    28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

    Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

    Tokyo Olimpiyatları nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finalde #1

    Tokyo Olimpiyatları nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finalde #2

    Tokyo Olimpiyatları nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finalde #3

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