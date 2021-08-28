Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye golbol takımı, Çin'i yendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Çin'i 6-3 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda golbol milli takımımız, grubundaki ilk galibiyetini Çin karşısında elde etti.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Çin ile karşılaştı.

GRUPTA İLK GALİBİYET

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunu daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 6-3 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

SON MAÇ UKRAYNA İLE

İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını 30 Ağustos Pazartesi TSİ 03.00'da Ukrayna ile oynayacak.