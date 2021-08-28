Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
408.961
3.95%
EXEN Coin
26.15
-2.05%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye golbol takımı, Çin'i yendi

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Çin'i 6-3 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
    • AA
    • 28.08.2021 - 06:43
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye golbol takımı, Çin'i yendi

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda golbol milli takımımız, grubundaki ilk galibiyetini Çin karşısında elde etti.

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Çin ile karşılaştı.

    GRUPTA İLK GALİBİYET

    Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunu daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 6-3 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #1

    SON MAÇ UKRAYNA İLE

    İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını 30 Ağustos Pazartesi TSİ 03.00'da Ukrayna ile oynayacak.

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #2

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #3

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #4

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #5

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #6

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #7

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #8

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #9

    Tokyo Paralimpik Oyunları nda Türkiye golbol takımı, Çin i yendi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir