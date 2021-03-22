Tolunay Kafkas: Yusuf Demir'in menajeri yalan söylüyor

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Yusuf Demir'in Avusturya Milli Takımı'nı tercih etmesinin ardından menajerinin "Türkiye'den teklif almadık" açıklamasına yanıt verdi.

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in, milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmasının ardından tartışmalar alevlenmişti.

Genç futbolcunun menajerinin, "Türkiye'den teklif almadık" sözleri de kamuoyunda oldukça fazla konuşulmuştu.

"TÜRKİYE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Menajerinin ''Türk Milli Takımı’ndan kimse bizimle iletişime geçmedi. Avusturya Milli Takımı çok uzun süredir oyuncular için uğraşıyor. Süreç bu şekilde sonuçlandı.'' sözleri üzerine Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan yanıt geldi.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Kafkas, "Tamamen yalan söylüyor. Ağır şeyler söylerim ama yakışık almaz. Güngör Şahinkaya Hocamız Avusturya'ya gitti, konuştu. Tercihlerini Avusturya'dan yana yaptı, bunda bir beis yok. Alt yaş gruplarında biz çocukla ilgilendik. Hata da yapmış olabiliriz, kabul ederiz. Gidildi konuşuldu. Menajerinin yapmaya çalıştığı şey doğru değil." ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir cevabı - İZLE