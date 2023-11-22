Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sakatlığını açıkladı

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Milli ara birçok takıma iyi gelmedi. A Milli Takımımızda Emre Akbaba'nın ardından Uğurcan Çakır da sakatlanan futbolcular kervanına katıldı.

Trabzonspor, A Milli Takım'ın Galler maçını tamamlayamayan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Kas içinde kanama"

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır'ın sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Beşir, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsor hastanemizde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi.