Tuba Demir'den U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

DHA

Arnavutluk'un Tiran şehrinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 55 kilogramda ringe çıkan milli güreşçimiz Tuba Demir, finalde zorlu bir mücadele sonucunda Moldovalı Mihaela Samoil’i 7-0’lık net bir skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

EBRU DAĞBAŞI'NDAN BRONZ MADALYA

Diğer yandan, 59 kilogramda mücadele eden milli güreşçimiz Ebru Dağbaşı, Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova’yı 4-3’lük bir galibiyetle yenerek bronz madalyayı kazandı.