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    Tumbakovic: Türkiye'ye karşı iyi oynayamadık

    Sırbistan Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 2-0 öndeyken 2-2 bitirdikleri karşılaşma sonrası, Türk Milli Takımı'na karşı yeteri kadar iyi oynayamadıklarını söyledi.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 03:14
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    Tumbakovic: Türkiye'ye karşı iyi oynayamadık

    UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, sahasında ağırladığı Sırbistan ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabera kaldı.

    Sırbistan Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    "GEREKTİĞİ KADAR İYİ OYNAYAMADIK"

    Skoru korumaları gerektiğini söyleyen Tombakovic, şunları söyledi:

    "Skoru neden koruyamadığımızdan ziyade neden skor bu duruma geldi diye sormamız gerekiyor. Türkiye çok kaliteli, değerli bir takım. İlk yarı daha öndeydik. Bu morali ve konsantrasyonu tutamadık. Bazı oyuncularımız sakattı ve bazı isimler sakatlandı. Gerektiği kadar iyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Yine de sonuç ortada."

    Tumbakovic: Türkiye ye karşı iyi oynayamadık #1

    Tumbakovic: Türkiye ye karşı iyi oynayamadık #2

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