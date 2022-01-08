Türk güreşinin babası Yaşar Doğu, ölüm yıl dönümünde anılıyor

Kazandığı başarılarla ve kattığı değerlerle Türk güreşinin efsaneleri arasında yer alan Avrupa, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Yaşar Doğu, vefatının 61. yılında da rahmetle yad ediliyor.

"Türk güreşinin babası" olarak anılan milli sporcu Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi.

KARAKUCAKTAN MİNDERE

1. Dünya Savaşı'na katılan babasının şehit olması üzerine dedesinin köyü Emirli'de büyüyen Yaşar Doğu, çocukluğunun geçtiği bu köyde karakucak güreşi yapmaya başladı. Elde ettiği başarılarla ünü duyulmaya başlanan Yaşar Doğu, Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine geçti.

1951 - Helsinki - Serbest stil Güreş 87 kg Dünya Şampiyonu - Yaşar Doğu - Video Arşiv

MİLLİ MAYO İLE ALDIĞI TEK YENİLGİ

Norveç'in başkenti Oslo'da 1939'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda güreşen Yaşar Doğu, yaptığı dört güreşin birinde mağlup olarak ikinci sırayı elde etti. Bu, efsane güreşçinin kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi olarak kayıtlara geçti.

1946'DA İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İstanbul'da 1940'ta Balkan şampiyonluğunu kazanan Yaşar Doğu, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise İsveç'in başkenti Stockholm'de elde etti. 1946'da gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda 6 maça çıkan Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Yaşar Doğu, bir yıl sonra bu kez Çekya'nın (Çekoslovakya) başkenti Prag'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya elde etti.

LONDRA'DA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

1948 Londra Olimpiyatları'nda yaptığı 5 güreşi de kazanan Doğu, ilk olimpiyat madalyasına ulaştı. Bir sporcunun kariyerinde elde edebileceği en özel şampiyonluğu Londra'da yaşayan Doğu, adını efsaneler arasına yazdırmayı başardı.

İLK VE TEK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya kazanan Yaşar Doğu, hayatı boyunca bir kez dünya şampiyonasına katılma şansı yakaladı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 1951 yılında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'na katılan milli güreşçilerin tamamı altın madalyayla yurda döndü. 87 kiloda Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenen Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu kazandı.

47 MİLLİ MAÇIN SADECE BİRİNİ KAYBETTİ

Yaşar Doğu, kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla çıktığı 47 güreşin yalnızca birini kaybederken, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla bitirdi.

HOCALIĞI İLE "TÜRK GÜREŞİNİN BABASI" OLDU

Kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla 3 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da minderden kopmayarak Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeyi sürdürdü.

Köy köy dolaşıp yetenekli gençleri keşfeden Yaşar Doğu, öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Öğrencilerine iş de bulan Doğu, karşılık beklemeden yaptıklarıyla "Türk güreşinin babası" adıyla anılmaya başlandı.

YORULAN KALBİNE RAĞMEN DURMADI

Takımıyla İsveç'te bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Doğu, doktorların "dinlen" tavsiyesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti.

Yaşar Doğu, Ankara'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası 8 Ocak 1961'de hayata veda etti. Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunuyor.

Efsane güreşçinin büyüdüğü Samsun'un Kavak ilçesi Emirli Mahallesi'ndeki ev ise müze ve anı evi olarak ziyarete açık tutuluyor.

ADI HER YERDE YAŞATILIYOR

Günümüzde adı okullara, eğitim merkezlerine, spor salonlarına, uluslararası turnuvalara verilen Yaşar Doğu hikayesi ve başarılarıyla genç güreşçilere örnek olmaya devam ediyor.

Samsun'un Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi de bunlardan biri.

MEMLEKETİNDE KURULAN GÜREŞ OKULU, YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR

Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Sadık Başkaya, efsane ismin memleketi Kavak'ta 2004 yılında kurulan tesiste Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırıldığını söyledi.

Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde yüzlerce güreşçi yetiştirdiklerini dile getiren Başkaya, şunları kaydetti:

"Yaşar Doğu hocamızı örnek alan sporcularıma her durumda her değerde gelecek nesillerimize Yaşar Doğu'nun şampiyon karakterini aşılamaya çalışıyoruz. Güreş eğitim merkezimizde 28'i yatılı 35 sporcumuz var. Merkezimizde yüzlerce sporcumuz yetişti. 150'den fazla ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan sporcularımız var."