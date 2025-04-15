Türk sporculardan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6 madalya

İHA

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Moldova’nın başkenti Kişinev’de tüm heyecanıyla devam ediyor. Arena Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyon, 42 farklı ülkeden 185 kadın ve 148 erkek sporcunun katılımıyla büyük bir rekabete sahne oluyor.

KAAN KAHRİMAN AVRUPA ŞAMPİYONU

Şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kilo kategorisinde Türkiye adına yarışan Kaan Kahriman zirveye adını yazdırdı. Koparmada 146 kiloluk başarılı kaldırışıyla altın madalyaya ulaşan genç halterci, silkmede 170 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 316 kiloya ulaşarak Avrupa şampiyonluğunu ilan etti ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

FERDİ HARDAL ÜÇÜNCÜ

Aynı kiloda podyuma çıkan bir diğer milli sporcu Ferdi Hardal da önemli bir başarıya imza attı. Koparmada 140 kilo ile gümüş, silkmede 165 kiloyla bronz, toplamda ise 305 kiloyla bronz madalya kazanan Hardal, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte, Türkiye üçüncü günün sonunda şampiyonadaki madalya sayısını 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 13’e yükseltti.

Şampiyonanın dördüncü gününde ise Türk halterciler yine sahnede olacak. Saat 16.00’da erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç madalya mücadelesi verirken, saat 19.00’da kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör ve Aysel Özkan podyuma çıkacak.