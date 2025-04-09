Türk takımı 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu

AA & Ensonhaber

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlediği 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katıldı.

YUNAN EKİBİN YENEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR

Finalde Türkiye takımını oluşturan Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Yunanistan takımıyla karşılaştı. Nikos Polychronopoulos ve Kostantinos Kokkoris'ten oluşan Yunan temsilcisini mağlup eden milliler, Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Ankara'daki bilardo heyecanı, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası ile devam edecek.