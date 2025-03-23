Türk taraftarlar, Macaristan'da millileri yalnız bırakmadı
İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan ile bugün karşılaşacak.

Bu önemli karşılaşmada kırmızı-beyazlı taraftarlar, millilerin yanında oldu.

Çevre ülke ve şehirlerden gelen taraftarlar, kortejle stadyuma ulaşırken, güvenlik önlemlerinin ardından stadyuma giriş yaptı.

TARAFTARIN İNANCI TAM

Türk taraftarlar, A Milli Takım'ın gereken sonucu alıp, A Ligi'ne yükseleceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor