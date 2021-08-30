Euro
9.8471
-0.09%
Dolar
8.3422
-0.01%
Altın
486.96
-0.13%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
401.820
-0.69%
EXEN Coin
25.89
-1.18%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Türkiya-Karadağ maçının hakemi

    Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiya-Karadağ maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

    MAÇIN HAKEMİ FRANSIZ

    Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

    Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.

    Türkiya-Karadağ maçının hakemi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir