Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.0951
-0.04%
Dolar
18.5879
-0.15%
Altın
1.012
-0.19%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.700
0.18%
BTXN Coin
9.19
-5.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Türkiye, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda birinci

    Türkiye Satranç Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.
    • 10.10.2022 - 00:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda birinci

    Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan şehrinde devam eden organizasyona 23 ülkeden 34 takım katıldı.

    Turnuva bitmeden şampiyon oldular

    AA'nın haberine göre; Türkiye'nin kırmızı, beyaz, Anadolu takımlarıyla temsil edildiği organizasyonda kırmızı takım, 8. turda oynadığı Özbekistan maçını 4-0 kazanarak son tur öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

    Türkiye, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları nda birinci #1

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 16 yaş kategorisinde ilk kez şampiyon olduklarını belirtti.

    Çok mutlu olduklarını anlatan Gülkız Tulay, "Büyük Usta Cemil Aghamaliyev kaptanlığında Eray Kılıç, Hasan Hüseyin Çelik, Taha Özkan, Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu'dan oluşan kırmızı takımımız performanslarıyla olimpiyatın yıldızı olmayı başardılar. Sporcularımız tüm maçlarda liderliklerini korudular ve son tur öncesi şampiyonluklarını garantileyerek bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    11 Ekim tarihinde sona erecek organizasyonda genel sıralama ve dereceler, oynanacak son tur maçlarının ardından belirlenecek.


    Beyoğlu'nda gemi kaptanına yol ortasında silahlı saldırı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda gemi kaptanına yol ortasında silahlı saldırı

    Adana'da Lezzet Festivali 600 binin üzerinde vatandaşı misafir etti
    Gündem

    Adana'da Lezzet Festivali 600 binin üzerinde vatandaşı misafir etti

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir