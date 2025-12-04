Türkiye, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

- UEFA, 2029 Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası’nın Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.
- Tüm maçlar Trabzon'da yapılacak.
- Organizasyon, İsviçre’deki toplantıda kararlaştırıldı.
UEFA, son yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek olan UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası, UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası, UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası ve UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası'nın ev sahipliklerini üstlenecek ülkeleri belirledi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek.
Müsabakaların tamamına Trabzon şehri ev sahipliği yapacak.
TURNUVALARIN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER
UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası
2028 - Belçika
2029 - Türkiye
UEFA Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası
2028 - Portekiz
2029 - İtalya
UEFA Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası
2028 - Litvanya
2029 - Moldova
UEFA Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası
2027 - Çekya
2028 - Bulgaristan
2029 - Hollanda