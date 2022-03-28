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    Türkiye, 30 sporcu ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nda

    2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.
    • AA
    • 28.03.2022 - 01:11
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    Türkiye, 30 sporcu ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nda

    Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşte ilk önemli şampiyona Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

    88 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

    ÖNCE SERBEST MÜSABAKALAR

    Bir hafta sürecek şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

    Organizasyonda 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin Türkiye'yi temsil edecek.

    Türkiye, 30 sporcu ile Avrupa Güreş Şampiyonası nda #1

    RIZA 11, TAHA 9. ŞAMPİYONLUK İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

    Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen ve ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp 11'inci, Taha Akgül 9'uncu, Yasemin Adar Yiğit ise 5'inci kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.

    Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Türk güreşçiler arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

    Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi konumunda.

    Türkiye, 30 sporcu ile Avrupa Güreş Şampiyonası nda #2

    SONER VE SÜLEYMAN DA BAŞLARILARINI TAZELEMEK İSTİYOR

    Üst üste 3 kez (2016, 2017, 2018) Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 4 yıl sonra yeniden kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.

    Daha önce 57 kiloda yarışan ve Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2 altın madalya elde eden Süleyman Atlı ise ilk kez 61 kiloda güreşecek.

    Türkiye, 30 sporcu ile Avrupa Güreş Şampiyonası nda #3

    POLONYA'DAN 6 MADALYA İLE DÖNDÜK

    Türkiye, Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

    Şampiyonada altın madalyalar milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan gelmişti.


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