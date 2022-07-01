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Türkiye Akdeniz Oyunları'nda 24 madalya daha kazandı

Türkiye Akdeniz Oyunları'nda 24 madalya daha kazandı

7 gündür devam eden Akdeniz Oyunları'nda takım halinde birinciliğini sürdüren Türkiye dün de başarılı bir performans sergiledi.