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- Türkiye Akdeniz Oyunları'nda 24 madalya daha kazandı
Türkiye Akdeniz Oyunları'nda 24 madalya daha kazandı
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 23:52
- Güncelleme : 02.07.2022 - 00:26
Cezayir’in Oran kentinde devam eden 2022 Akdeniz Oyunları’nın 7. gününde Türkiye takım halinde birinciliğini sürdürüyor.
Birçok dalda mücadelelerine devam eden sporcularımız harika performanslar sergileyerek başarılarına yenilerini kattı.
İşte sporcularımızın organizasyonun 7. gününde kazandığı madalyalar:
Klasik Yay Kadın Milli Takımı
Okçuluk branşında Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Klasik Yay Karışık Milli Takımı
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Aynı zamanda Mete Gazoz, okçuluk klasik yay erkekler bireysel mücadelesinde, finalde İtalya'dan Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Judo
Türkiye'yi erkekler 90 kiloda temsil eden judoka Mihael Zgank, finalde Yunanistan'dan Theodoros Tselidis'i yenerek altın madalya kazandı.
+78 kiloda milli judokacı Nurcan Yılmaz, üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Kaouthar Ouallal'ı waza-ari ile yenerek bronz madalya kazandı.
+78 kiloda milli judokacı Kayra Sayit, finalde Tunus'tan Nihel Cheikh Rouhou'yu waza-ari ile yenerek altın madalya kazandı.
Boks
Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş ise, finalde Karadağ'dan Bojana Gojkovic'i yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayir'den Ichrak Chaib'i yenerek altın madalya kazandı.
Boks yarı finallerinde Elazığlı sporcu Gizem Özer, 63 kilo yarı finalinde Cezayirli rakibi İman Khelif’le karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Gizem, organizasyonu bronz madalya ile noktaladı.
57 kiloda milli boksör Batuhan Çiftçi, finalde Cezayir'den Oussama Mordjane'yi yenerek altın madalya kazandı.
Halter
Halter erkekler 61 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Hardal, silkmede ise 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı.
Yüzme
Milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4:40.97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200m kurbağalama finalinde 2:11.26'lık derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200m kelebek finalinde 2:12.59'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Atletizm
Atletizm erkekler 400m engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Atletizm erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı, 74.34m'lik atışıyla altın madalya kazandı.
Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7:23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan'dan oluşan atletizm 4x100m Erkek Bayrak Takımı, 38.98'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Binicilik
Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda üstünlüğümüz sürüyor
7. günün sonunda Türkiye organizasyonda birinciliğini sürdürerek 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz kazanıp toplamda 72 madalyanın sahibi oldu.