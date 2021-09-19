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    Türkiye Ampute Milli Takımımız şampiyon oldu

    Türkiye Ampute Milli Takımımız şampiyon oldu

    Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye Ampute Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 0-6 yenerek şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 22:19
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    Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye Ampute Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 0-6 yenerek şampiyon oldu.

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    Türkiye Ampute Milli Takımımız şampiyon oldu #1

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