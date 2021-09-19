Haberler

Milli Takımlar Haberleri

Türkiye Ampute Milli Takımımız şampiyon oldu

Türkiye Ampute Milli Takımımız şampiyon oldu

Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye Ampute Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 0-6 yenerek şampiyon oldu.