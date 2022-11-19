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- Türkiye - Çekya maçının ilk 11'leri
Türkiye - Çekya maçının ilk 11'leri
- 19.11.2022 - 18:46
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT SPOR'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
Öte yandan karşılaşma, Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken Cüneyt Çakır'ın jübilesi olacak. Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra görevi İskoç hakem William Collum'a devredecek.
İlk 11'ler
Türkiye: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal
Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Kral, Soucek, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart