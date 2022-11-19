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    Türkiye - Çekya maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya'yı Gaziantep'te konuk edecek.
    • 19.11.2022 - 12:08
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    Türkiye - Çekya maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT SPOR'den naklen yayınlanacak.

    Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

    Öte yandan karşılaşma, Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken Cüneyt Çakır'ın jübilesi olacak. Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra görevi İskoç hakem William Collum'a devredecek.

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Samet, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Enes, Cenk Tosun

    Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Kral, Soucek, Cerny, Barak, Navratil, Chyti


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