Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 19 madalya aldı

Yunanistan'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanırken erkek takımı birinci, kadın takımı ikinci oldu.

Yunanistan'da Girit adası Heraklion şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde 604 puan ile dünya birincisi olurken, kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde etti.

"Gençlerin başarıları, gelecek için umut verdi"

AA'nın haberine göre; 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazan takımın başarının ardından açıklamada bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları tebrik ederek, "Genç sporcularımızı bu şampiyonaya motive ettik. Elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ederken bize gelecek için umut verdi. Şimdi önümüzde Yıldızlar dünya ve büyükler Avrupa şampiyonaları var. Hep birlikte camiamızın desteği ile Türk halterini başarılı günlerine döndüreceğiz. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Spor Bakanı ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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