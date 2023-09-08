Türkiye - Ermenistan - CANLI SKOR Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderliğini sürdürmek için Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

ensonhaber.com

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32' Hızlı gelişen hücumda Barış Alper, sol çaprazdan çevirdi, Kerem'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

31' Eduard Spertsyan'ın ceza alanı önünden vuruşunu Mert güçlükle kurtardı.

29' Kerem Aktürkoğlu ceza alanı önünden sol ayakla vuruşunu yaptı. Kaleci güçlükle kornere çeldi.

27' Pozisyonun ardından Vahan Bichakhchyan sarı kart gördü.

25' Kerem Aktürkoğlu, Vahan Bichakhchyan ile girdiği hava topu mücadelesinde sert bir şekilde yere düştü. Oyun durdu.

23' Savunma arkasında topla buluşan Barış Alper, aşırtma bir vuruş denedi. Top üstten auta gitti.

21' Hakan'ın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Cengiz topu içeri çevirdi ancak topa kimse dokunamadı.

17' Savunmada yapılan hata sonrasında topu önünde bulan Vahan Bichakhchyan sağ kanattan ilerlemek istedi ancak Cenk araya girdi.

13' Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Barış Alper, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

9' Sağ kanattan ceza alanına sokulmak isteyen Cengiz Ünder, Orkun ile verkaç yapmak istedi ancak top Orkun'un arkasında kaldı.

5' Artak Dashyan çok uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Mert kornere çeldi.

3' Kerem'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Barış Alper yeniden Kerem'i görmek istedi. Savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstleniyor.

İlk 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spetsyan, Zelarayan, Ramos, Rutunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan