Türkiye - Ermenistan maçının hakemi belli oldu
ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri beşinci maçında 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te ile mücadele edecek.

Yardımcıları da belli oldu

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak bu müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Instagram'da bizi takip edin

Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak.

VAR'da da İtalyan hakemler

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Paolo Valeri, AVAR'da Aleandro Di Paolo oturacak.