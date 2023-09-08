Türkiye - Ermenistan maçının ilk 11'leri

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.
İlk 11'ler
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış
Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spetsyan, Zelarayan, Ramos, Rutunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhchyan