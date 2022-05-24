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- Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 24.05.2022 - 13:38
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın maç programı belli oldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı.
1. Grup'ta yer alan Türkiye; Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Haziran ayında başlayacak olan maçların tarihleri araştırılmaya başlarken, ilk karşılaşma Faroe Adaları ile olacak.
Millilerin maçlarını kaçırmak istemeyenler, "Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....
Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye-Faroe Adaları maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 21.45'te start alacak.