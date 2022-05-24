Haberler

Milli Takımlar Haberleri

Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın maç programı belli oldu. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?