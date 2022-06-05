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- Türkiye - Faroe Adaları maçında tribünlerden dostluk görüntüleri
Türkiye - Faroe Adaları maçında tribünlerden dostluk görüntüleri
A Milli Futbol Takımımızın, Faroe Adalarını 4-0 mağlup ettiği mücadelede tribünlerde birçok takım taraftarı tek yürek olup, Milli Takım'ı destekledi.
- 05.06.2022 - 08:47
- Güncelleme : 05.06.2022 - 09:14
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçında A Milli Takımımız, Faroe Adaları ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, karşı karşıya geldi.
Rakibini 4-0 yenen milli takımımız gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.
Türkiye, gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Lüksemburg'u konuk edecek.
Tribünlerden dostluk görüntüleri
Milli Takımımızı taraftarlar da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a birçok takım taraftarı tribündeki yerini aldı.
Taraftarlar bir arada tek yürk olduğu görüntülerle birlik beraberlik mesajı verdi.