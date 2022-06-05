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Türkiye - Faroe Adaları maçında tribünlerden dostluk görüntüleri

Türkiye - Faroe Adaları maçında tribünlerden dostluk görüntüleri

A Milli Futbol Takımımızın, Faroe Adalarını 4-0 mağlup ettiği mücadelede tribünlerde birçok takım taraftarı tek yürek olup, Milli Takım'ı destekledi.