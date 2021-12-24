Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021'i 37. tamamladı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında geçen yıla nazaran 5 basamak düşse de yıl bitereken 37. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

BELÇİKE 4 YILDIR ZİRVEDE

Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı

TÜRKİYE 5 BASAMAK DÜŞTÜ

2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.

KUNTZ FAKTÖRÜ

Şenol Güneş'in ardından göreve getirilen Stefan Kuntz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son 4 maçta çizdiği grafikle düşüşü biraz da olsa tersine çevirdi.

ARJANTİN 5., İTALYA 6. SIRADA

Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.

EN ÇOK YÜKSELEN KANADA

Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.

BİR SONRAKİ SIRALAMA 10 ŞUBAT'TA

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: