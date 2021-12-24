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    Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021'i 37. tamamladı

    Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021'i 37. tamamladı

    A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında geçen yıla nazaran 5 basamak düşse de yıl bitereken 37. basamaktaki yerini korudu.
    • AA
    • 24.12.2021 - 01:13
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    FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

    BELÇİKE 4 YILDIR ZİRVEDE

    Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı

    Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021 i 37. tamamladı #1

    TÜRKİYE 5 BASAMAK DÜŞTÜ

    2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.

    KUNTZ FAKTÖRÜ

    Şenol Güneş'in ardından göreve getirilen Stefan Kuntz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son 4 maçta çizdiği grafikle düşüşü biraz da olsa tersine çevirdi.

    Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021 i 37. tamamladı #2

    ARJANTİN 5., İTALYA 6. SIRADA

    Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.

    Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021 i 37. tamamladı #3

    EN ÇOK YÜKSELEN KANADA

    Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.

    Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2021 i 37. tamamladı #4

    BİR SONRAKİ SIRALAMA 10 ŞUBAT'TA

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takım Puan Değişim
    1 Belçika 1828,45 -
    2 Brezilya 1826,35 -
    3 Fransa 1786,15 -
    4 İngiltere 1755,52 -
    5 Arjantin 1750,51 -
    6 İtalya 1740,77 -
    7 İspanya 1704,75 -
    8 Portekiz 1660,25 -
    9 Danimarka 1654,54 -
    10 Hollanda 1653,73 -

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