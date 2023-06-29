Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 41'inci sıraya çıktı A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41'inci oldu.

Sezonun bitmesinin ardından Milli Takımlar, kıta organizasyonları için eleme maçlarına çıktı. Alınan sonuçlar sonrasında ise FIFA, haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile karşılaşan Milliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmişti. A Milli Takım'ın gollerini ise Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci atmıştı.

İki basamak yükseldik

A Milli Takım, Samsun'da oynadığı Galler maçını da 2-0 yenerek haziran ayını 2'de 2 ile kapatmıştı. Ay-yıldızlılar, Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle üç puanı almıştı.

Bu sonuçlar üzerine Bin 484 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, iki basamak yükselerek 41. sırada kendine yer buldu.

A Milli Takım'ın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 6., Galler 35., Ermenistan 90., Letonya da 134. sırada bulunuyor.

Arjantin liderliğe devam etti

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 843,73 puanla zirvedeki yerini korurken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 843,54 puanla 2. sırada, bin 828 puanlı Brezilya ise 3. basamakta yer aldı. Puanını bin 797 yapan İngiltere, 4. sıraya yükselirken, bin 788 puanlı Belçika, 5. sıraya geriledi.