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    Türkiye FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

    Türkiye FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

    FIFA sıralamasında 2021 yılında 5 basamak gerileyen A Milli Takım, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 13:59
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    FIFA'nın internet sitesinde milli takımların sıralaması açıklandı. A Milli Takımımız, aralık ayında açıklanan sıralamada 5 puan gerileyerek 37. sıraya düşmüştü.

    2022 yılının ilk sıralaması da açıklandı. Açıklanan verilere göre Milli Takımımız, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı.

    Açıklanan sıralamada Belçika 1. sıradaki yerini korurken, Arjantin İngiltere'nin önüne geçerek 4. sıraya yükseldi.

    Türkiye FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi #1

    PORTEKİZ MAÇI KRİTİK

    Şenol Güneş'in ardından göreve getirilen Stefan Kuntz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son 4 maçta çizdiği grafikle düşüşü biraz da olsa tersine çevirdi.

    Bu sıralamayla birlikte 24 Mart'ta oynanacak olan Portekiz maçı, hem Dünya Kupası'na gidiş anlamında hem de sıralamada yükselmek adına ciddi bir öneme sahip.

    Türkiye FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi #2

    İLK 10 SIRA

    1. Belçika
    2. Brezilya
    3. Fransa
    4. Arjantin
    5. İngiltere
    6. İtalya
    7. İspanya
    8. Portekiz
    9. Danimarka
    10. Hollanda

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