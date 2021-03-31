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- Türkiye, futbolda Letonya'yı 97 yıldır yenemiyor
Türkiye, futbolda Letonya'yı 97 yıldır yenemiyor
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 00:38
A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında İstanbul Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadelede A Milliler, sahadan 3-3 berabere ayrılırken, Letonya'ya karşı 97 yıllık galibiyet şanssızlığı devam etti.
1924'TEKİ GALİBİYETTEN SONRA KAZANAMADIK
Türkiye ile Letonya arasında şimdiye kadar 6 karşılaşma oynandı. Bu maçların ilki olan 1924'te oynanan mücadeleyi Türkiye kazandı. Kırmızı-beyazlılar o günden sonra oynanan 5 maçta Letonya'yı mağlup edemedi.
1924 yılında Riga'da oynanan karşılaşmada İskoç teknik direktör Billy Hunter yönetimindeki Türkiye, Zeki Rıza Sporel'in üç golüyle Letonya'yı 3-1 mağlup etmişti.
2004'TE PLAYOFF'TA ELEDİLER
2004 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda Letonya ile eşleşen A Milli Takım, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu rakibiyle Türkiye'de 2-2 berabere kalarak turnuvaya katılma hakkını kaybetmişti. Bu maçlarda da takımın başında Şenol Güneş vardı.
2013 yılında hazırlık maçında Türkiye ile Letonya bir kez daha karşılaştı ve mücadele 3-3 sona erdi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gruplarda Türkiye ile Letonya yine rakip oldu.
Letonya ve Türkiye'de oynanan iki karşılaşma da 1-1 tamamlandı.