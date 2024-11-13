Türkiye - Galler maçında Juan Martinez Munuera düdük çalacak

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında grup Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye - Galler karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.