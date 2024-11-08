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DHA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki 5’inci maçında 16 Kasım’da Kayseri’de Galler ile karşılaşacak.

Dün ön satışa sunulan ve kısa sürede biten karşılaşmanın biletleri ise bugün 13.00’te genel satışa çıkarıldı.

BİLETLER 10 DAKİKADA TÜKENDİ

Türkiye ile Galler arasında Kayseri Stadyumu’nda oynanacak maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 32 bin 864 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletler, 10 dakika içinde tükendi.

SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER

Öte yandan taraftarlar, biletler tükenmesine rağmen umutlarını kaybetmeyerek, saatlerce sırada beklemeye devam etti.

"DAHA ÖNCE MİLLİ MAÇA HİÇ GİTMEDİM"

Bilet bulamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Ege Ünveroğlu, şunları dedi:

Biletler sponsorlara ayrılmış. Maalesef bilet bulamadık. Pes etmedim, sırada bekliyorum. 3 saattir sıradayım. Sistem açılmadan Passolig sistemi çöktü. Sonra biletlerin bittiği söylendi. Daha önce milli maça hiç gitmedim. Bu yüzden sırada bekliyordum.

"BAŞKA ŞEHİRDEN GELEN İNSANLARA BİLETLER VERİLMESİN"

3 saattir sırada beklediğini söyleyen Baturay Soykuvvet ise şu şekilde konuştu: