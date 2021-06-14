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    Türkiye-Galler maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynayacağı maçı Portekizli Artur Dias yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:56
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    Türkiye-Galler maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile Bakü'de oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

    PORTEKİZLİ DIAS YÖNETECEK

    16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

    Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak

    Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak. Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.

    Türkiye-Galler maçının hakemi #1

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