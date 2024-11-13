DHA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki 5’inci maçında 16 Kasım’da Kayseri’de Galler ile karşılaşacak.

Türkiye ile Galler arasında 32 bin 864 kapasiteli Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın tüm biletleri kısa süre içinde tükenirken, mücadeleye ev sahipliği yapacak olan stadyumda da hazırlıklar sürüyor.

"HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, şu şekilde konuştu:

Heyecanını yaşıyoruz. Milli takımımızı ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun süredir Kayseri’ye milli maç verilmiyordu. Zeminin değişmesi ile beraber zeminimizde uygun hale geldi. Stadyumumuzda UEFA standartlarında bir stadyumdu. Eksikliklerimiz vardı. Onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz.

"ZEMİN OLARAK HAZIRIZ"

Zemin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Zeminde bakımları artırdık. Gübrelemelerimizi daha yoğun yapmaya başladık. TFF’nin çim uzmanları da bize burada destek verdiler. Beraber daha hızlı bir şekilde güzel olacak şekilde bakım programı hazırladık. Soğuk bölge, özellikle güney tarafı biraz daha gölgede olduğu için orada sahaya koruyucu örtüler örtüp, ışıklandırmalar yaptık. Şu anda sahamız ölçümlerimizi yaptığımızda kök bölgemiz ve çim durumumuz iyi. Zemin olarak maça hazırız diyebiliriz.

"BAYRAK DAĞITIMI OLACAK"

Maça olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını da söyleyen Ali Yılmaz, şunları dedi: