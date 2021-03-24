Türkiye-Hollanda - CANLI SKOR

A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri G grubu ilk maçında sahasında Hollanda'yı konuk ediyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

34' GOOOOOOLLLLLL Türkiye 2-0 Hollanda (Burak Yılmaz P.)

32' Depay'ın kullandığı frikikte baraja çarpan top kornere çıktı.

30' Kenan Karaman rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hollanda tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

25' Hollanda'nın baskısı karşısında iyi savunma yapıyoruz.

20' Beraberlik golünü arayan Hollanda'da, Depay'ın vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.

15' GOOOOOOLLLLLL... Türkiye 1-0 Hollanda (Burak Yılmaz)

12' Millilerimiz oyunda dengeyi kurdu. Rakip yarı alanda pas yapmaya başladık.

8' Sağ kanattan Zeki'nin yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı.

7' Mücadelede 7 dakikada geride kaldı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

2' Gelişen Hollanda atağında Malen yerden vurdu ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Maç başladı. Başarılar milli takım...

EURO 2020 biletini kapan A Milli Takımımızın şimdiki hedefi, 2022 Dünya Kupası'na katılmak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, grup elemelerindeki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Michael Oliver'in yönettiği mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan K., Çağlar, Umut, Okay, Yusuf, Ozan, Hakan, Kenan, Burak

Hollanda: Tim Krul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, De Jong, Berghuis, Malen, Depay