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    Türkiye-Hollanda maçının hakemi

    A Milli Takımımızın, Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:18
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    Türkiye-Hollanda maçının hakemi

    Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler milli maçlara çevrildi.

    G grubunda yer alan A Milli Takımımızın, Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

    OLIVER YÖNETECEK

    UEFA, çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak kritik maç öncesi, mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

    Türkiye-Hollanda maçının hakemi #1

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