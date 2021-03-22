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Türkiye-Hollanda maçının hakemi
A Milli Takımımızın, Hollanda ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 13:14
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:18
Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler milli maçlara çevrildi.
G grubunda yer alan A Milli Takımımızın, Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
OLIVER YÖNETECEK
UEFA, çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak kritik maç öncesi, mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.