Türkiye-Hollanda maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri G grubu ilk maçında sahasında Hollanda'yı konuk edecek.

EURO 2020 biletini kapan A Milli Takımımızın şimdiki hedefi, 2022 Dünya Kupası'na katılmak.

Grup elemelerindeki ilk maçına çıkacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, bu akşam Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Türkiye - Hollanda maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan Kabak, Caner, Ozan Tufan, Taylan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal, Frankie De Jong, Klaassen, Berghuis, Wijnaldum, Depay, Luuk De Jong