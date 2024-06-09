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Türkiye ile Polonya 31 sene sonra karşılaşacak

Türkiye ile Polonya 31 sene sonra karşılaşacak Türkiye, özel maçta yarınki rakibi Polonya ile tarihinde 18. kez karşılaşacak. Polonya ile yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.