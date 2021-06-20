Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
313.023
0.01%
EXEN Coin
29.73
-0.16%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C
    İsviçre-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    İsviçre-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Bakü'de İsviçre ile mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda henüz galibiyet yaşayamayan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek adına bu akşam İsviçre’yi yenmesi gerekli.

    Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    İsviçre-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #1

    Milli Takımımızda Umut Meraş, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

    Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Cengiz, Burak

    İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Gavranovic

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir