İsviçre-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Bakü'de İsviçre ile mücadele edecek.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda henüz galibiyet yaşayamayan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek adına bu akşam İsviçre’yi yenmesi gerekli.

Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli Takımımızda Umut Meraş, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Cengiz, Burak

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Gavranovic