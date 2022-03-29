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    Türkiye - İtalya - CANLI SKOR

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 21:41
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 21:52
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    4’ Gooooool… Türkiye 1-0 İtalya (Cengiz)

    3' İtalya'da savunma arkasına sarkan Gianluca Scamacca'dan önce savunma araya girdi.

    1' Maç başladı.

    A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya geliyor.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele, saat 21.45'te başladı ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

    Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

    İLK 11'LER

    Türkiye: Altay, Merih, Ozan, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

    İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Scamacca, Raspadori


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