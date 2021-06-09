Türkiye-İtalya maçının hakemi belli oldu

Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

UEFA Hakem Komitesi Üyesi Uilenberg’in gözbebeği olan ve gelişimini yakından izlediği hakemlerden biri olan Makkelie kısa süre önce Ronaldo ile yaşadığı sorunla haberlere konu olmuştu.

PORTEKİZ ALEYHİNE BÜYÜK HATA

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son dakikalarındaki pozisyonda çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Portekiz Teknik Direktörü Santos maçın ardından, “Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo’nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak” ifadelerini kullanmıştı.

MAKKELIE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

VAR sisteminin kullanılmadığı elemelerde yapılan bu hata sonrası Hollandalı hakem Makkelie’nin Ronaldo ve Portekiz’den özür dilediği açıklanmıştı. Portekiz basınına konuşan Danny Makkelie, “FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; teknik direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı’ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor” demişti.