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    Türkiye - İtalya maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 21:41
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    Türkiye - İtalya maçının ilk 11'leri

    A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

    İLK 11'LER

    Türkiye: Altay, Merih, Ozan, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Kerem, Cengiz, Enes

    İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Tonali, Cristante, Pessina, Zaniolo, Scamacca, Raspadori


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