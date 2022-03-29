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    Türkiye - İtalya maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye - İtalya maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:13
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    A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

    Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

    MUHTEMEL 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Berkan, Hakan Orkun, Zeki, Kerem, Cengiz, Enes

    İtalya: Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori


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