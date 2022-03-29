Türkiye - İtalya milli maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11'ler

Türkiye - İtalya milli maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor. Peki Türkiye - İtalya hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'e 3-1mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası şansını kaybetti.

Milliler salı günü finalde Kuzey Makedonya ile karşılaşma hakkını kaybederken, bu günü Kuzey Makedonya'ya sahasında yenilen İtalya ile hazırlık maçı yaparak geçirecek.

Türkiye - İtalya karşılaşması için geri sayım devam ederken futbolseverler, milli maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Peki Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

TÜRKİYE - İTALYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya milli maçı, 29 Mart 2022 Salı günü yani bugün saat 21.45'te başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı, Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

TÜRKİYE - İTALYA MİLLİ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye - İtalya milli maçı, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde İtalya’ya karşı 14 maça çıktı. 2’si Avrupa Şampiyonası olmak üzere, Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 2, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 2, Akdeniz Oyunları’nda da 3 maçta İtalya’ya karşı sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

Millilerin bugüne kadar Gök Mavililer'e karşı galibiyeti bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Berkan, Hakan Orkun, Zeki, Kerem, Cengiz, Enes

İtalya: Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori