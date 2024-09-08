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Türkiye, İzlanda ile 14. kez karşılaşacak

Türkiye, İzlanda ile 14. kez karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarınki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 13 maçtan 2'sini kazandı, 8'inde yenildi ve 3'ünde berabere kaldı.