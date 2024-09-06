Türkiye - İzlanda maçının hakemi A Milli Takımımızın İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

Haber Merkezi

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Maçın hakemliğini ise Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji üstlenecek.

A Millî Takımımız, bu karşılaşmaya oldukça önem veriyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Galler ve İzlanda maçları için 28 kişilik geniş bir aday kadro belirledi.

Kadroda, sakatlıkları bulunan Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz gibi isimler yer almazken, Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ilk kez A Millî Takım kadrosuna davet edildi.

MİLLİLERİMİZİN PROGRAMI

Millilerimiz, maç hazırlıklarına 2 Eylül Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Galler ile oynanacak maç 6 Eylül Cuma günü, Cardiff City Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından, İzlanda ile yapılacak karşılaşma için millilerimiz İzmir'e dönecek. İki maçın da yayıncısı TV8 ve Exxen olacak.

Bu maçlar, A Millî Takımımız için büyük önem taşıyor çünkü Uluslar B Ligi'nde üst sıralara yükselmek ve gelecek turnuvalar için avantaj sağlamak adına kilit karşılaşmalar.