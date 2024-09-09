Türkiye - İzlanda - CANLI SKOR Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor.

Haber Merkezi

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GÜNCEL SKOR: TÜRKİYE 1-0 İZLANDA

6' Ön alan baskısı yaparak topu kazandık. İrfan'ın savunma arkasına attığı pasta hiçbir oyuncumuz topla buluşamadı.

5' Sol kanattan Eren Elmalı ve Kerem işbirliğiyle geldik. Eren Elmalı'nın rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak nitelendirdi.

2' Ön alan baskısıyla topu kazandık. İrfan'ın sol kanata pasında topla buluşan Umut Nayir ceza sahası içine Kerem'e gönderdi. Topla buluşan Kerem'in şutu gol oldu.

2’ Goool … Türkiye 1-0 İzlanda (Kerem)

1' İzlanda sağ kanattan savunma arkasına pasla geldi. Savunmamız karşıladı.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, saat 21.45'te başladı. Mücadele TV8'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada Arnavutluk'tan Enea Jorgji düdük çalıyor.

Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti oluyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson