- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.
- AA
- 11.11.2021 - 22:50
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 yenerek altın madalya kazanan Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da finale yükselmenin sevincini yaşıyor.
İSRAİL'İ 7-6 YENDİK
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale çıktı.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.
FİNALDE RAKİP RUSYA
İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.