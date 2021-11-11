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    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

    Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.
    • AA
    • 11.11.2021 - 22:50
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    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 yenerek altın madalya kazanan Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda da finale yükselmenin sevincini yaşıyor.

    İSRAİL'İ 7-6 YENDİK

    Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale çıktı.

    Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #1

    FİNALDE RAKİP RUSYA

    İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

    Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #2

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #3

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #4

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #5

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #6

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #7

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #8

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #9

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda finalde #10

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