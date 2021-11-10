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- Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale çıktı.
- AA
- 10.11.2021 - 22:31
- Güncelleme : 10.11.2021 - 23:10
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbol finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı ivmesini sürdürüyor.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.
ALMANYA'YA ŞANS VERMEDİLER
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı.
6 DAKİKADA TEKNİK SKORLA YENDİLER
Oyuna hızlı başlangıç yapan milli takım, ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi. Müsabaka teknik galibiyetle sona ererken, ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP İSRAİL
Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın İsrail ile karşılaşacak.