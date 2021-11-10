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    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

    Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale çıktı.
    • AA
    • 10.11.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 23:10
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    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbol finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı ivmesini sürdürüyor.

    Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    ALMANYA'YA ŞANS VERMEDİLER

    Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı.

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #1

    6 DAKİKADA TEKNİK SKORLA YENDİLER

    Oyuna hızlı başlangıç yapan milli takım, ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi. Müsabaka teknik galibiyetle sona ererken, ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırdı.

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #2

    YARI FİNALDE RAKİP İSRAİL

    Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın İsrail ile karşılaşacak.

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #3

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #4

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #5

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #6

    Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası nda yarı finalde #7

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