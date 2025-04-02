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DHA

2025 3 Bant Bilardo Kadınlar Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda, Güzin Müjde Karakaşlı ve Gülşen Degener, Danimarka'nın Aarhus kentinde gerçekleşen grup maçlarında Avusturya ve ev sahibi Danimarka’yı yenerek yarı finale yükseldiler.

Yarı finalde, milli oyuncumuz Müjde Karakaşlı, Dünya 1 numarası Hollandalı Therese Klompenhouwer’i 30-29’luk skorla mağlup etti. Diğer milli sporcumuz Gülşen Degener ise Karina Jetten karşısında yenildi.

UZATMALARDA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ

Uzatmalara giden mücadelede Türkiye, 12-6’lık galibiyetle zafer elde etti. Finalde Belçika ile karşılaşan milli takımımız, bu zorlu maçı da uzatmalarda 12-5’lik skorla kazanarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

2013 ve 2014 yıllarında Avrupa Şampiyonası finalinde kaybeden millilerimiz, üçüncü kez katıldıkları bu turnuvada altın madalya ile büyük bir başarıya imza attılar.