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Türkiye Kadın Milli Takımı Hollanda'daki elemelere katılacak
Türkiye Kadın Milli Takımı, Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Slovakya'yı 12-3 yenerek Hollanda'daki eleme maçlarına katılmaya hak kazandı.
- AA
- 16.10.2021 - 03:58
Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarından sevindirici bir haber geldi.
Slovakya'yı 12-3 yenen Türkiye Kadın Milli Takımı, Hollanda'da eleme müsabakalarına katılacak.
MİLLİLER HOLLANDA'DAKİ ELEMELERE KATILMAYA HAK KAZANDI
Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 12-3 yenerek olimpiyat elemelerindeki beşinci galibiyetini aldı.
Daha önce Macaristan'ı uzatmalarda 6-5, Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1, Slovakya'yı 10-4 yenen kadın milliler, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.
Hollanda'daki eleme müsabakalarına kadınlarda Türkiye'nin yanında Letonya, erkeklerde ise Finlandiya ile Çekya katılma hakkı elde etti.